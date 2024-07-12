СМИ сообщили о поджоге в Одессе двух машин военных ВСУ
В Одессе неизвестные ночью сожгли два автомобиля военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канале украинское издание «Новости. Live».
Инцидент произошел 12 июля на улице Радостной. Подробности происшествия неизвестны.
Одним из объяснений ситуации украинские СМИ называли то, что злоумышленники принимают машины военных за транспортные средства сотрудников военкоматов.
Это не первое подобное происшествие за последние дни. Сообщения о поджогах машин поступали на Украине 7 июля. Так, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль приехавшего на лечение украинского военного. По информации журналистов, микроавтобус с военной символикой был припаркован во дворе.
До этого, 2 июля, неизвестный поджег машину военнослужащего в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.