Названы интернет-площадки с наиболее достоверными объявлениями о продаже авто

Большинство объявлений на онлайн-площадках «Авто.ру», «Авито Авто» и «Дром» содержит достоверную информацию об автомобилях: марке, модели, пробеге и других технических параметрах, выяснили эксперты Роскачества и Союза автомобильных дилеров. Они изучили 90 объявлений на крупнейших платформах и лично посетили 45 автодилеров в Москве, чтобы проверить соответствует ли информация в объявлении реальной ситуации.

Исследование провели после публикации результатов опроса «Росгосстрах Банка» и банка «Открытие», которые показали, что большинство (75%) автовладельцев не доверяют автодилерам и предпочитают покупать подержанные машины только с рук у частных лиц.

Эксперты уверены, что статус автодилера вызывает определенное доверие у покупателей, однако нельзя исключать возможность проникновения на онлайн-площадки недобросовестных продавцов. Чтобы минимизировать риски, все платформы предлагают механизмы проверки цены — с их помощью можно узнать наиболее вероятную цену продажи конкретного авто.

Кроме того, у «Авто.ру» есть инструменты проверки автодилера — платформа проверяет, является ли он реальным автосалоном. При этом «Авито Авто» только требует верифицировать личность и юридическое лицо с помощью документов. На «Дром» особых механизмов контроля нет.

Для оценки достоверности дилерских объявлений эксперты проанализировали их по таким критериям, как соответствие фото и технических параметров; достоверность описания в объявлении; фактическая цена и статус наличия; инструкция о сделке «На заказ» и возможность продажи по деталям.

При онлайн-проверке объявлений на всех площадках выявлено примерно 80% дилеров, которые выкладывали полный перечень необходимых фото. Наибольший показатель зафиксирован у «Дром». Во время осмотра автомобиля на соответствие фотографий в объявлении и реального автомобиля рейтинг интернет-площадок выглядит следующим образом: на «Авто.ру» — 82%, на «Авито Авто» — 76%, на «Дром» — 64%.

В итоге по совокупности всех критериев наибольшее количество баллов получила онлайн-площадка «Авто.ру».