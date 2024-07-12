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В Татарстане возбуждено второе уголовное дело после крушения самолета

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Фото: t.me/CMSUTSKR
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Следователи в республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении авиаперевозчика, организовавшего опасные полеты, приведшие к гибели и травмированию людей в результате крушения легкомоторного самолета Cessna-172. Об этом сообщает 12 июля Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СКР) в Telegram-канале.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц»).

Уточняется, что подозреваемый, заведомо зная о судебном запрете в отношении него на осуществление коммерческих воздушных перевозок, не имея лицензии, допустил к управлению принадлежащим ему легкомоторным самолетом не прошедшего медицинское освидетельствование пилота.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле руководства следственного управления», — сообщили в ведомстве.

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Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло в Татарстане 10 июля. Сообщалось, что в самолете находились четыре человека: пилот и женщина с ребенком погибли, а мужчина выпрыгнул из воздушного судна на небольшой высоте и выжил, его госпитализировали. Республиканская транспортная прокуратура проводит проверку происшествия. Предварительно, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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