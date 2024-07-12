Жителей Псковской области предупредили о сильных ливнях
В Псковской области 12 июля ожидаются обильные осадки. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.
Согласно прогнозам, наиболее сильные ливни ожидаются до 13:00. При этом грозы и ливни местами будут идти до конца суток.
Жителям региона напоминают, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам 112, 01 и 101.
Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков в Камчатском крае синоптики спрогнозировали повышение уровня воды в реках.