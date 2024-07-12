Тело мужчины обнаружили на берегу озера в Мурманской области

Спасатели обнаружили тело мужчины на берегу озера Имандра в Мурманской области. Устанавливаются причины его гибели.

Сообщение спасателям поступило от очевидца, который заметил пустую лодку на якоре в районе губы Железной в 100–150 м от берега. Сотрудники Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра провели осмотр места происшествия и спустя несколько часов обнаружили на берегу тело мужчины. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов, проводится проверка.

В Иркутской области 15-летний подросток утонул во время купания. Он переплывал водоем вместе с отцом и дядей. В месте, где утонул мальчик, глубина составляет около 6 м.