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В ЦБ раскрыли условия блокировки перевода денег при подозрительных звонках

ЦБ: переводы денег могут заблокировать из-за длительных звонков и множества SMS
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Банки в России с 25 июля будут блокировать денежные переводы в случае получения от операторов связи информации о том, что клиент перед проведением операции получил подозрительный звонок или SMS-сообщение. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в Центральном банке (ЦБ) РФ.

Как объяснил РБК представитель регулятора, подозрительными в данном случае будут считаться длительные звонки или нетипичное для абонента увеличение сообщений с нового адреса. Отмечается, что такие меры не обязательны, они выполняются только в случае, если финансовая организация заключила с операторами договор об обмене данных.

«Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных SMS будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений», — рассказали в ЦБ.

По словам представителя, кредитной организации необходимо учитывать данные от операторов только в том случае, если обмен предусмотрен в соглашении. Процедура относится к деятельности банков, в которую ЦБ не вмешивается, добавил он.

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Накануне в ЦБ сообщили о расширении перечня признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь существует шесть критериев. В регуляторе рассказали, что ранее было три признака: переводы на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы ЦБ о мошеннических счетах, нетипичные для клиента переводы и попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.

В регуляторе уточнили, что первый новый критерий заключается в том, что банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Также критериями является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств и данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.

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