СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии

Бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, осужденный на 9,5 года с лишением звания генерал-майора по делу о коррупции, подал ходатайство об участии в спецоперации. Об этом 12 июля сообщил «Коммерсант».

Уточняется, что Драгомирецкий был признан виновным по делу о получении взятки на 19 млн рублей при выполнении госконтрактов. По данным следствия, он организовал преступную группу, в которую вошли его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев, полковник Мамука Кочиев и его знакомый пенсионер Арон Авнилов.

Так, когда в 2022 году компания «ДМН-групп» получила госзаказ на проведение строительно-монтажных работ на сумму 280 млн рублей, Кочиев заявил ее руководству, что теперь организация должна выплачивать так называемый откат — 8–10% от каждого соглашения. Как добавляют журналисты, компания обратилась в ФСБ.

В материале также говорится, что в рамках досудебного соглашения Кочиев дал показания на сообщников, в том числе на Драгомирецкого. В итоге Драгомирецкий и Авнилов признали вину частично, а Гаджиев отрицал.

Газета пишет, что Драгомирецкий убеждал следователей, что не знал о действиях Кочиева. При этом, по его словам, он действительно получил от подчиненного 2,25 млн рублей в качестве новогоднего подарка за продвижение по службе.

В итоге Кочиев получил шесть лет колонии строгого режима, Авнилов — три, а Гаджиев — девять. Последний также запросил отправку в зону проведения спецоперации.

Затем, 23 мая текущего года, обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа было предъявлено начальнику управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому. По информации правоохранителей, он принял невыполненные работы по государственному контракту. Ущерб от его действий оценивается в сумму, превышающую 70 млн рублей.

При этом Вертелецкий подал апелляцию на решение об аресте. Суд оставил ее без удовлетворения.