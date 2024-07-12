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В Ростовской области в ходе ДТП с участием пяти машин погибли три человека

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Фото: t.me/gibdd161
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Три человека погибли при столкновении пяти автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщается в Telegram-канале Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по региону.

Авария произошла на 803-м км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе, на пункте взимания платы.

«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газон-Некст», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Лада-Гранта», который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями «Хавал», «Кио-Рио» и «Кио-Сид», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибли водитель, а также два пассажира автомобиля «Лада-Гранта», один из них — несовершеннолетний.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

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Ранее, 7 июля, в Рязанской области пять человек погибли в ходе аварии на 331-м км автодороги Р-22 «Каспий». Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.

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