В Ростовской области в ходе ДТП с участием пяти машин погибли три человека
Три человека погибли при столкновении пяти автомобилей на трассе в Ростовской области. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщается в Telegram-канале Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по региону.
Авария произошла на 803-м км трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе, на пункте взимания платы.
«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Газон-Некст», не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Лада-Гранта», который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями «Хавал», «Кио-Рио» и «Кио-Сид», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП погибли водитель, а также два пассажира автомобиля «Лада-Гранта», один из них — несовершеннолетний.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Кроме того, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.
Ранее, 7 июля, в Рязанской области пять человек погибли в ходе аварии на 331-м км автодороги Р-22 «Каспий». Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.