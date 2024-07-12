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Задержан забравший у пенсионера из Калуги более 1 млн рублей курьер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полиция Калуги задержала 19-летнего курьера из Московской области, который забрал у пенсионера более 1 млн рублей. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

Отмечается, что 75-летнему мужчине несколько раз звонили злоумышленники и представлялись разными людьми. Изначально с ним связался якобы представитель мобильного оператора, который стал выманивать деньги под предлогом окончания срока действия договора. Позже позвонил мнимый работник банка, убедивший пенсионера перевести 300 тыс. рублей на «безопасный счет».

«Далее аферист «порекомендовал» пожилому человеку обналичить оставшиеся сбережения и передать их доверенному лицу, который приедет к его дому и, в целях конспирации, произнесет кодовое слово. Так пенсионер лишился еще 1,2 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Посыльный перевел похищенные деньги сообщникам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения. После этого молодой человек вернулся в Подмосковье, где его задержали по месту жительства. По факту случившегося возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, правоохранители проверяют причастность курьера к аналогичным противоправным деяниям.

«Надуть» хомяка: как мошенники обманывают россиян с помощью игры в телефоне
Они используют разные схемы кражи денег и аккаунтов в Telegram

Ранее, 7 июля, сообщалось, что телефонные аферисты похитили у пенсионерки более 28 млн рублей. Злоумышленник позвонил женщине от имени сотрудника госуслуг и поинтересовался, не заказывала ли она справку о доходах для получения кредитов. Женщина пояснила, что брать кредиты не собирается. После этого в дело вступили лжебанкиры и лжеправоохранители. Они сообщили, что якобы предотвратили перевод 1 млн рублей с ее счета. Злоумышленники рассказали, что нужно «перекрыть» эту сумму.

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