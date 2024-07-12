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Минобороны Японии выразило обеспокоенность усилением сотрудничества РФ и КНР

Доклад по обороне Японии: Россия не потеряла боевую мощь на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Усиление армии РФ, а также сотрудничества между Москвой и Пекином вызывает серьезную обеспокоенность Японии. Это следует из ежегодного отчета военного министерства страны «Белая книга», утвержденного 12 июня на заседании правительства.

В докладе японского минобороны год назад говорилось, что Россия якобы теряет свою военную мощь из-за проведения спецоперации на Украине.

«Вполне возможно, что национальная мощь России снизится, а военный баланс между Россией и соседними странами изменится в средне- и долгосрочной перспективе из-за потерь [российских] вооруженных сил в результате этого [конфликта]», — говорилось в прошлогоднем документе минобороны Японии.

Утвержденный в пятницу доклад говорит о смене риторики страны в отношении состояния российской армии и продолжении поддержки Киева.

Кроме того, в документе отмечается усиление сотрудничества России и КНР.

«Сотрудничество [Китая] с Россией, включая военное, усилилось. <...> Повторяющаяся совместная активность очевидно представляет собой демонстрацию силы, направленную в сторону Японии, и является причиной серьезной обеспокоенности с точки зрения безопасности нашей страны», — следует из текста доклада.

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Ранее, 5 июля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава» заявил, что недальновидный выбор Японии по Украине привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей.

До этого, 9 мая, в газете South China Morning Post заявили, что Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине. Отмечалось, что Москва хочет показать Токио, что у шагов в поддержку Киева будут последствия, и они не в интересах Японии.

22 апреля генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Японии Украине составляет $12,1 млрд. Он добавил, что Япония продолжит взаимодействие по оказанию поддержки Киеву прежде всего с США, государствами — членами «группы семи» (G7) и другими странами-партнерами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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