Подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты группировки войск «Восток» в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку мотострелковым, танковым и штурмовым подразделениям. Минобороны 12 июля показало, как они уничтожили укрепленные участки обороны Вооруженных сил Украины (ВУС) на южнодонецком направлении.

Огнеметчики работают в любое время суток, поражая опорные и командные пункты ВСУ, иностранную военную технику и другие важные цели. Самоходные тяжелые огнеметные системы особенно эффективны против вражеской живой силы в укрытиях.

На видео экипаж ТОС-1А «Солнцепек» работает в ночное время суток. До позиций противника всего несколько километров.

«Часто выезжаем и поддерживаем наши подразделения. В основном, поражаем фортификационные сооружения», — заметил командир взвода с позывным Белый.

Противостояние за Урожайное приняло позиционный характер. ВСУ окопались, и, чтобы избежать потерь при штурме, российские военнослужащие ежедневно обрабатывают оборону ВСУ артиллерией и тяжелыми огнеметами.

«Хорошо ТБС (термобарические снаряды. — Ред.) действуют, так как противник закопан. Но если есть доступ воздуха, то туда всё проникает, и у противника не остается никаких шансов», — добавил замкомвзвода с позывным Витим.

Расчет «Солнцепека» группировки войск «Восток» из Бурятии в зоне СВО с самого ее начала. За это время машину серьезно модифицировали. Появилась система автоматического наведения на цель.

«Уже здесь задаем ей координаты, она сама определяет место нахождения машины в пространстве, и когда она выезжает, вне зависимости от того, есть ли спутники или нет, и уже когда к огневой подъезжает, относительно севера сориентирована», — рассказал командир взвода Белый.

С беспилотниками борются усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы. Как объяснил наводчик-оператор боевой машины ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Боб, она создает некий купол и разные частоты.

«Например, FPV-дрон летает на одной частоте, другие дроны — на другой. И у нас получается, что вкупе весь диапазон мы закрываем», — пояснил Боб.

Несмотря на близость работы к передовой, экипажу каждый раз удавалось выходить победителями из противостояния с украинскими боевиками и приводить машину в пункт временной дислокации невредимой. Заглубленные капониры величиной с машину сейчас очень популярны на передовой. В них легко спрятать технику. При этом снижается тепловое излучение и не виден силуэт орудия. И если артиллерия, особенно дальнобойная, может работать прямо с этих позиций, то «Солнцепеку» нужно выезжать намного вперед.

Для поражения командного пункта или укрепления ВСУ «Солнцепеку» достаточно нескольких снарядов, но целей столько, что все 24 направляющих возвращаются домой пустыми.

«Подвоз осуществляется своевременно — продукты питания, ГСМ, боеприпасы. Всегда держится резерв», — сказал замком Витим.

Выполнив залп термобарическими реактивными снарядами, бойцы сразу переводят машину в походное положение и в кратчайшее время покидают позицию под прикрытием группы поддержки. Контроль и корректировка огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки, которые в режиме реального времени передают результаты боевой работы на командный пункт.

На южнодонецком направлении экипажи «Солнцепеков» работают ежедневно, добавили в оборонном ведомстве.

7 июля Минобороны показало, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили укрепрайоны и опорные пункты ВСУ. По словам командира боевой машины с позывным Борода, каждый выезд противник охотится за экипажем, но система РЭБ защищает.

До этого, 11 июля, бойцы Вооруженных сил России на северском направлении рассказали «Известиям», почему могут выходить на линию фронта при свете дня — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их надежно защищают от украинских беспилотников. Легкий чемоданчик небольших размеров способен гасить сигнал беспилотников ВСУ на расстоянии около километра.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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