Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» работают в непосредственной близости к реке Днепр, что позволяет как можно дальше направлять дроны в тыловые районы противника. Минобороны РФ 12 июля показало работу операторов по уничтожению автотехники ВСУ.

Оператор разведывательного БПЛА Zala обнаружил большое скопление автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра.

После тщательной разведки оказалось, что данные автомобили используются украинскими националистами в военных целях: противник в темное время суток проводит с их помощью ротацию личного состава, подвоз материальных средств и различного имущества. В дневное время автомобили размещаются в укрытиях и под деревьями.

Подтвержденные разведданные о местах размещения и типах автомобилей были переданы подразделению БПЛА. Десантники — операторы FPV-дронов с ювелирной точностью обрушили беспилотники на технику ВСУ — дроны-камикадзе, снаряженные зарядами взрывчатых веществ, планомерно вывели из строя весь автопарк противника.

В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов, благодаря боевому опыту и высокому мастерству десантников в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки: средства объективного контроля подтвердили успешное уничтожение более десятка автомобилей украинских националистов на правом берегу Днепра.

11 июля бойцы Вооруженных сил России на северском направлении рассказали «Известиям», почему могут выходить на линию фронта при свете дня — средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) их надежно защищают от беспилотников противника. Легкий чемоданчик небольших размеров способен гасить сигналы беспилотников ВСУ на расстоянии около километра.

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