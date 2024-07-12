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Операторы БПЛА группировки «Днепр» за час разрушили логистические цепочки ВСУ

Расчеты БПЛА уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» работают в непосредственной близости к реке Днепр, что позволяет как можно дальше направлять дроны в тыловые районы противника. Минобороны РФ 12 июля показало работу операторов по уничтожению автотехники ВСУ.

Оператор разведывательного БПЛА Zala обнаружил большое скопление автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра.

После тщательной разведки оказалось, что данные автомобили используются украинскими националистами в военных целях: противник в темное время суток проводит с их помощью ротацию личного состава, подвоз материальных средств и различного имущества. В дневное время автомобили размещаются в укрытиях и под деревьями.

Подтвержденные разведданные о местах размещения и типах автомобилей были переданы подразделению БПЛА. Десантники — операторы FPV-дронов с ювелирной точностью обрушили беспилотники на технику ВСУ — дроны-камикадзе, снаряженные зарядами взрывчатых веществ, планомерно вывели из строя весь автопарк противника.

В результате слаженной работы операторов разведывательных и ударных дронов, благодаря боевому опыту и высокому мастерству десантников в одном из подразделений ВСУ были надолго нарушены логистические цепочки: средства объективного контроля подтвердили успешное уничтожение более десятка автомобилей украинских националистов на правом берегу Днепра.

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