Автобус с 13 пассажирами съехал в кювет на Камчатке

В Камчатском крае рейсовый автобус с 13 пассажирами съехал в кювет на дороге Петропавловск-Камчаткий – Мильково, пострадал ребенок. Об этом 12 июля сообщил министр по чрезвычайным ситуация Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На момент аварии в транспортном средстве находились 13 человек. В их числе — один ребенок, который, по предварительным данным, получил перелом предплечья. Коллеги из Минздрава сообщили, что тяжелых нет», — сообщил он.

Лебедев рассказал, что ребенок с родителями на попутном транспорте был доставлен в ближайшее лечебное учреждение. Остальных пассажиров доставили в село Пущино.

По словам министра, в происшествии разбираются соответствующие службы.

«На мой взгляд, есть еще аспекты в этом деле, существенно повлиявшие на ситуацию. Надеюсь, что всё прояснится.», — добавил Лебедев.

Ранее, 10 июля, один человек погиб в ДТП с автобусом в Приморье. Авария произошла днем на обходе города Уссурийска. Водитель Nissan Avenir допустил выезд на встречную полосу, и его автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.