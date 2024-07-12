Второй фигурант по делу генерала Попова признал вину

Бизнесмен Сергей Моисеев, второй фигурант в уголовном деле в отношении бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майора Ивана Попова, признал свою вину. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг, 11 июля.

«Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием», — отметили в ведомстве.

Стало также известно, что часть причиненного ущерба Моисеев уже смог компенсировать.

Меру пресечения фигуранту изберут 15 июля, судебное заседание начнется в 16:00 мск, уже поступило ходатайство об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста.

Попову предъявили обвинения 24 мая. Генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он причастен к хищению в прошлом году более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей, которые были закуплены для предоставления гуманитарной помощи в Запорожской области.

Так, 17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца, а 23 мая СК РФ попросил перевести его под домашний арест. Однако 7 июня Второй западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. Позднее, 10 июня, суд в Москве отправил в СИЗО гражданское лицо, также арестованное в рамках этого уголовного дела.

Кроме того, после информации об утечке данных на Украину защита Попова подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении ряда неизвестных лиц.

4 июля сообщалось, что бизнесмен Моисеев уже частично погасил причиненный ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве.