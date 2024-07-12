Эксперт рассказал о целях расширения НАТО на АТР

Несмотря на статус Североатлантического альянса, НАТО стремится проникнуть в другие регионы, активно расширяя сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), который на Западе называют Индо-Тихоокеанским. Экс-советник министра обороны Японии, президент аналитического центра Asia Pacific Initiative Кен Джимбо в беседе с «Известиями» заявил, что на расширение военных операций НАТО в регионе интерес альянса не нацелен.

«НАТО действительно стремится к более активному участию в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее это взаимодействие не направлено на расширение военных операций НАТО в регионе. Суть партнерства НАТО – IP4 заключается в общих интересах безопасности участвующих стран. Оно, скорее всего, будет сосредоточено на невоенных областях, таких как морская и кибербезопасность, а также на реагировании на стихийные бедствия, — отметил Джимбо.

Он напомнил, что Япония, к примеру, сама заявляла о намерении тесно сотрудничать с НАТО, используя свое стратегическое партнерство для укрепления региональной безопасности и стабильности.

«Заявление Кисиды «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра» подчеркивает приверженность Японии глобальной безопасности. Токио ожидает, что это сотрудничество укрепит его оборонный потенциал», — добавил эксперт.

Третий год подряд гостями саммита НАТО становятся Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Они образуют так называемую группу Indo-Pacific 4 (IP4).

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