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Шольц заявил об отсутствии планов пересмотра условий применения Киевом оружия Запада

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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Условия по применению переданного западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) останутся неизменными. Об этом в четверг, 11 июля, заявил после саммита НАТО в Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит Reuters.

«Никто не планирует менять правила использования подаренного Киеву оружия», — приводит агентство слова Шольца.

При этом он сказал, что Берлин готов обсудить поставки боеприпасов к истребителям F-16, когда они будут переданы Украине.

«Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса «воздух-воздух» для украинских F-16, если нас об этом попросят», — отметил канцлер ФРГ.

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В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил об обсуждении США с Украиной условий использования американского оружия. Он отметил, что пока «нет никаких изменений» в американском подходе.

Ранее, 8 июля, Кирби заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России. По его словам, мнение президента США Джо Байдена касательно ударов не изменилось.

До этого, 3 июля, помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О'Брайен заявил, что ВСУ разрешат наносить удары по российским территориям на большие расстояния в случае, если Россия «расширит фронт». Также накануне спикер Пентагона Патрик Райдер назвал допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что угрозы Вашингтона об увеличении дальности ударов по РФ являются тщетными попытками запугать Москву на фоне отчаянного положения украинских военных на фронте.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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