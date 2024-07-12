Макрон исключил прямое участие войск стран НАТО в конфликте на Украине

НАТО не планирует напрямую участвовать в конфликте на Украине, но продолжит оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы России. Об этом в четверг, 11 июля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам во время пресс-конференции на полях саммита альянса в Вашингтоне.

«Хотя речь не идет о непосредственном участии альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку», — сказал он.

Отдельно Макрон подчеркнул, что Франция и союзники оказывают Киеву поддержку, «которая продолжает приносить пользу», и заверил, что они будут это делать так долго, как это потребуется. Президент заверил, что Североатлантический альянс будет также защищать свою территорию от «российских угроз».

В декларации по итогам саммита альянса в Вашингтоне отмечалось, что НАТО планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

Также в декларации говорится о создании НАТО миссии для координации военной помощи Украине и обучения украинских военнослужащих (NSATU) . Из документа следует, что NSATU будет действовать на территории стран — членов НАТО с целью «поддержки усилий Украины по самообороне в соответствии с Уставом ООН».

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.