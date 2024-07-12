Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару до +31 градуса 12 июля

Небольшая облачность, без осадков и до +31 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 12 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +29 до +31 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем прогнозируют от +26 до +31 градуса, ночью температура может снизиться до +12.

Ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Пресс-служба столичного главка МЧС предупредила жителей Московского региона о жаре выше +30 градусов в четверг и пятницу. В ведомстве призвали к внимательности и осторожности, попросили избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.

11 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в предстоящие выходные, 13–14 июля, из-за установившейся аномальной жары в центре столицы образовался «остров тепла» — зона повышенных температур. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в городе повысятся от +17 до +20 градусов.