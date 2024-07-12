«Огненное дерево» впервые зацвело в парке Краснодара

Экзотическое растение делоникс королевский, которое еще называют «огненное дерево», распустился в парке Галицкого в Краснодаре. Этого события ждали четыре года, сообщается в Telegram-канале парка.

«Мы все ждали этого много лет! Спасибо агрономам парка! Вы лучшие из лучших», — сказано в сообщении, цитату приводит ИА KrasnodarMedia.

Увидеть, как цветет «огненное дерево» можно в зеркальном лабиринте.

Ранее в июле сообщалось, что в Краснодаре открыли пешеходный фонтан длиной 55 м. Объект расположен на улице имени Константина Гондаря в микрорайоне «Самолет». Для отдыхающих на территории обустроили шезлонги и навесы.