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Захарова прокомментировала заявления Киева о полярности русского языка на Украине

Захарова: Киев будет понижать возраст мобилизации для борьбы с русским языком
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 11 июля иронично прокомментировала заявление уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя об использовании русского украинскими школьниками.

Ранее в этот день Креминь опубликовал пост в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где выразил беспокойство плохим знанием детей украинского языка. По его словам, ребенок вне школы видит рекламу и вывески на негосударственном языке, слышит его дома и в местах общепита. Он добавил, что необходимо усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса.

«Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации», — прокомментировала слова омбудсмена Захарова.

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Ранее, 3 июня, в заявлении МИД РФ отмечалось, что положение прав человека на Украине настолько неуклонно деградирует, что это становится очевидно всем здравомыслящим людям, так, у власти в стране находится откровенно нацистский режим. В ведомстве отметили, что нацистские подходы Киева в полной мере реализуются в отношении русскоязычного населения Украины. К настоящему моменту в этой стране запрещено всё русское — язык, культура, образование, печатная продукция и СМИ, указали там.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил 2 мая о необходимости переходить от «оборонительной» к «наступательной украинизации» страны. Согласно его отчету, преподавание русского языка осталось только в трех школах.

В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране.

15 мая 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

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