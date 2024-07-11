Более 700 цветов украсили сквер Тренева в Симферополе

Работы по озеленению проходят в сквере имени Тренева в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы».

Сотрудники организации высадили около 700 пеларгоний и плектрантусов, а также провели формирующую стрижку живой изгороди из чубушника. Как отмечает ИА SevastopolMedia, своевременная обрезка кустарника помогает ему сохранять форму и эстетическую привлекательность.

Ранее сообщалось, что в Симферополе обновили стелу, расположенную на въезде в город со стороны Севастополя и Бахчисарая. Конструкцию покрасили свежей краской.