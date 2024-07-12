Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. Об этом 11 июля на заседании Атлантического совета в рамках саммита НАТО заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Киев и Вашингтон пытаются бездоказательно возложить ответственность за инцидент с больницей «Охматдет» на Москву.

«Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», — сказал Салливан в ходе выступления.

8 июля в Киеве прогремели взрывы, также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге. Минобороны РФ в тот день объяснило, что причиной разрушений в Киеве является падение украинской ракеты ПВО, а заявления о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. В оборонном ведомстве отметили, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО».

Тогда же, 8 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), а американский официоз и местные обозреватели, не разобравшись в фактах, цинично используют случившуюся трагедию против России.

9 июля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации сообщил, что ракета системы противовоздушной обороны (ПВО), упавшая на детскую больницу в Киеве, была запущена для перехвата российского удара по военному заводу. Москва неоднократно заявляла, что не наносит удары по гражданским объектам Украины, напомнил он. По его словам, падения ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах.

В тот же день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии. По его мнению, ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.