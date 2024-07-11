В Невинномысске на два месяца перекрыли мост через Кубань
В Невинномысске (Ставропольский край) перекрыли движение для транспорта по мосту через реку Кубань на улице Линейной. Ограничения будут действовать с четверга, 11 июля, до 9 сентября.
По информации из соцсетей мэра города Михаила Миненкова, полосы на мосту будут перекрывать поочередно. Также сейчас ведется ремонт на улице Степана Разина.
Как отмечает ИА StavropolMedia, водителям необходимо помнить о важности соблюдения скоростного режима и обращать внимание на дорожные знаки в местах ремонта.