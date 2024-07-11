ВКС РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

Лагерь подготовки боевиков был поражен ударами военно-космических сил (ВКС) РФ в сирийской провинции Идлиб. Об этом 11 июля сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике.

«В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что ударами ВКС России были поражены лагерь подготовки боевиков «Ашхани -Тахтани», мастерская по производству дронов и два склада беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований.

«Ликвидировано до 15, ранено более 20 боевиков». — уточнил ЦПВС.

В Центре также заявили, что два сирийских военнослужащих были ранены в результате сброса самодельного взрывного устройства с квадрокоптера, запущенного террористами из района Кафер-Хани в район Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.

Ранее, 13 июня, ВКС России четыре раза ударили по местам базирования боевиков в провинции Хомс. При этом в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

ВКС России 10 июня за сутки нанесли шесть ударов по базам боевиков в Сирии.