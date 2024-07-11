В Ялте откроют скейт-парк в сквере Калинина

Строительство многофункциональной спортивной площадки со скейт-парком продолжается в сквере Калинина в Ялте. Рабочие уже завершили демонтаж старого покрытия и конструкций и перешли к возведению подпорной стены, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг, 11 июля.

«Уже началось формирование из уплотненного песка элементов основной части площадки — скейт-парка, о котором давно просят поклонники скейтборда и трюкового самоката. Все фигуры будут отлиты из бетона, как в Симеизе», — рассказала мэр города Янина Павленко, ее цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Спортплощадка также будет включать зону воркаута, стол для настольного тенниса, два стола для шахмат и зону для отдыха.

Над строительством локации работают мастера из Петербурга. Процесс идет в соответствии с графиком, площадку должны открыть предстоящей осенью.

Ранее в июле сообщалось, что в Ялте откроют первый в городе океанариум. Его обустроят в подвалах исторических торговых рядов бывшей гостиницы «Россия», построенных на рубеже XIX–XX веков.