Психолог назвала главные причины обращения к специалистам

Люди чаще всего обращаются к психологам с вопросами преодоления своих страхов и проблемами во взаимоотношениях. Об этом психолог Алиса Метелина рассказала в четверг, 11 июля.

Она добавила, что, как правило, к психологу обращается больше женщин, чем мужчин.

«Мужчины практически не обращаются к психологам, потому что у них обычно отношение к жизни «я справлюсь со своими проблемами сам». Однако появляется тенденция, что чем богаче человек, чем больше он добился в жизни, тем больше вероятность, что он обратится к психологу. Это просто некое поднятие собственного статуса», — цитирует Метелину Pravda.Ru.

По словам эксперта, главная причина, по которой человек приходит на прием к психологу, — это появление страхов. Еще одна — это попытка наладить межличностные отношения.

«Также лидирует вопрос отношений, то есть как выйти из отношений, как их наладить с детьми или родителями, решить проблемы между мужем и женой, выйти замуж и так далее», — заключила психолог.

Накануне директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук предупредила, что гонка за стандартами красоты у женщин связана с тем, что для многих женщин психологически важен вопрос о состоятельности на брачном рынке, вопрос конкурентности среди взрослеющих и стареющих женщин.

Ранее, 8 июля, исследование Ozon показало, что у пятой части россиянок (19%) не хватает времени на себя в течение дня.

Так, у 8% женщин на себя не остается ни минуты, а 13% могут выделить не более получаса, передает RT.