Власти США выписали рекордный штраф компании за загрязнение окружающей среды

Власти США выписали штраф в $241 млн фирме Marathon Oil за предположительное загрязнение окружающей среды опасными выбросами на десятках нефтегазовых объектов компании в индейской резервации в Северной Дакоте, сообщило 11 июля агентство Reuters.

«Это часть продолжающихся репрессий. Администрация президента Джо Байдена усилила эту практику в нефтегазовом секторе для борьбы с изменением климата и с загрязнением окружающей среды», — сообщило агентство.

Размер штрафа в 11 раз превышает предыдущий за подобное нарушение. Компании вменяют многолетние чрезмерные выбросы летучих органических соединений и метана из скважин, трубопроводов и резервуаров для хранения в индейской резервации Форт-Бертольд в центре огромного нефтяного месторождения Баккен.

Marathon Oil должна не только заплатить штраф, но и заменить оборудование, что не станет для фирмы чем-то непосильным, так как доходы Marathon в 2023 году составили $1,55 млрд. Согласно условиям сделки, компания выплатит штраф в размере $64,5 млн, что является крупнейшим штрафом за нарушение Закона о чистом воздухе из стационарных источников, согласно данным Агентства по охране окружающей среды и министерства юстиции, которые совместно подали иск в федеральный суд Северной Дакоты в четверг, 11 июля.

Борьба за сохранение климата — одно из предвыборных обещаний, которые Байден дал во время гонки в 2020 году. В этом году он намерен продолжить начатое, если будет переизбран.

В начале 2023 года Байден заявлял, что изменения климата гораздо более серьезная проблема, чем ядерная война. Об этом он заявил в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

Однако июле 2023 года газета The Washington Post писала, что предвыборные обещания Джо Байдена о превращении США в страну электромобилей и экологически чистых предприятий кажутся всё более и более иллюзорными спустя 500 дней с момента его вступления в должность главы государства.

В апреле 2024 года в научном издании Science of the Total Environment команда Технологического университета Гуандуна (КНР) опубликовала результаты исследования, которые доказывают, что покупка недорогих моделей джинсов по уровню токсичности сравнима с 10-километровой поездкой на автомобиле с бензиновым двигателем.

Объем расходов на производство ткани, логистику и утилизацию одной пары джинсов Levi's провоцирует выработку углекислого газа в 11 раз большую, чем при тех же процессах производства и реализации предметов гардероба высокого качества.