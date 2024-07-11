Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым
Общество
Врач рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Шебекино
Общество
Убившего женщину под Петербургом медведя застрелили
Происшествия
В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулось 15 автомобилей
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Общество
Трансляцию «Алых парусов – 24» посмотрели почти 37 млн человек
Мир
В США указали на понимание Западом неспособности Зеленского представлять Киев
Мир
Песков указал на возвращение атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Мир
Песков назвал вступление Украины в НАТО недопустимой угрозой для безопасности РФ
Происшествия
Пятеро детей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина
Происшествия
Сбежавший медведь убил женщину в СНТ под Петербургом
Мир
В ООН спрогнозировали двукратное сокращение населения Китая к 2100 году
Мир
Кеннеди-младший назвал НАТО экспансионистским наступательным альянсом
Происшествия
Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Армия
Российские военные показали работу защищающей от дронов ВСУ системы РЭБ
Мир
Германия запретила использование в сети 5G технологий китайских Huawei и ZTE
Общество
СК РФ запросил перевод под домашний арест второго фигуранта дела генерала Попова

Власти США выписали рекордный штраф компании за загрязнение окружающей среды

0
Фото: Global Look Press/Andy Dean
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США выписали штраф в $241 млн фирме Marathon Oil за предположительное загрязнение окружающей среды опасными выбросами на десятках нефтегазовых объектов компании в индейской резервации в Северной Дакоте, сообщило 11 июля агентство Reuters.

«Это часть продолжающихся репрессий. Администрация президента Джо Байдена усилила эту практику в нефтегазовом секторе для борьбы с изменением климата и с загрязнением окружающей среды», — сообщило агентство.

Размер штрафа в 11 раз превышает предыдущий за подобное нарушение. Компании вменяют многолетние чрезмерные выбросы летучих органических соединений и метана из скважин, трубопроводов и резервуаров для хранения в индейской резервации Форт-Бертольд в центре огромного нефтяного месторождения Баккен.

Marathon Oil должна не только заплатить штраф, но и заменить оборудование, что не станет для фирмы чем-то непосильным, так как доходы Marathon в 2023 году составили $1,55 млрд. Согласно условиям сделки, компания выплатит штраф в размере $64,5 млн, что является крупнейшим штрафом за нарушение Закона о чистом воздухе из стационарных источников, согласно данным Агентства по охране окружающей среды и министерства юстиции, которые совместно подали иск в федеральный суд Северной Дакоты в четверг, 11 июля.

Борьба за сохранение климата — одно из предвыборных обещаний, которые Байден дал во время гонки в 2020 году. В этом году он намерен продолжить начатое, если будет переизбран.

Кому не выгодно: почему не срабатывает углеродный налог
Как климатическая инициатива оборачивается экономической эксплуатацией

В начале 2023 года Байден заявлял, что изменения климата гораздо более серьезная проблема, чем ядерная война. Об этом он заявил в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

Однако июле 2023 года газета The Washington Post писала, что предвыборные обещания Джо Байдена о превращении США в страну электромобилей и экологически чистых предприятий кажутся всё более и более иллюзорными спустя 500 дней с момента его вступления в должность главы государства.

В апреле 2024 года в научном издании Science of the Total Environment команда Технологического университета Гуандуна (КНР) опубликовала результаты исследования, которые доказывают, что покупка недорогих моделей джинсов по уровню токсичности сравнима с 10-километровой поездкой на автомобиле с бензиновым двигателем.

Объем расходов на производство ткани, логистику и утилизацию одной пары джинсов Levi's провоцирует выработку углекислого газа в 11 раз большую, чем при тех же процессах производства и реализации предметов гардероба высокого качества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024