В Красноярске подходит к завершению ремонт улицы Юшкова

В Красноярске подходит к завершению ремонт дороги на улице Юшкова. Сейчас рабочие занимаются укладкой покрытия в пешеходной зоне, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 11 июля.

По информации ИА KrasnoyarskMedia, подрядная организация уже заменила асфальтовое покрытие, обустроила тротуары и заменила бордюры.

Рабочим осталось лишь уложить асфальт на небольшом участке возле дома №166, однако это будет сделано позднее, поскольку ремонт совпал с заменой теплосетей Сибирской генерирующей компании.

Ранее сообщалось, что в 24 муниципалитетах Красноярского края в 2025 году планируют благоустроить 30 общественных пространств. Эскизы локаций уже обсудила экспертная комиссия.