В Геленджике отремонтируют 36 школ за 164 млн рублей

Работы по реставрации и модернизации 36 школ ведутся в Геленджике, на эти цели выделено 164 млн рублей из городского бюджета. Меры направлены на создание благоприятной атмосферы для образовательного процесса, сообщается в Telegram-канале мэра города Алексея Богодистова.

Так, в школе №8 ведется капремонт: рабочие обновляют коридоры, входную группу, столовую, стены, полы и потолки. В школах №20 и №17, которые находятся в селах Пшада и Архипо-Осиповка, благоустраивают территорию и ремонтируют забор.

По информации ИА KrasnodarMedia, в школе №5 заменяют ограждение, в школе №2 откроют новейший кабинет химии, а школа №3 получит новый асфальт и столовую.