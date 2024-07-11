Песков указал на возвращение атрибутов холодной войны в отношениях с Западом

В отношениях России с Западом возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин попросил его прокомментировать планы Соединенных Штатов разместить крылатые ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года.

«Идем уверенными шагами к холодной войне. Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

По словам Пескова, всё это делается с целью подавления России, чтобы гарантировать стратегическое поражение Москвы на поле боя. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что РФ всё это должна учитывать.

«Это не повод для пессимизма. Наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции», — заключил он.

Накануне Пентагон сообщил, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Уточнялось, что будущие дальнобойные ударные системы, которые будут размещены в Германии, включают SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что НАТО во главе с Соединенными Штатами действует с целью запугать РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что решение связано с тем, что Вашингтон пытается сместить фокус внимания с неудач президента страны Джо Байдена.