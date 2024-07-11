Более 50 тыс. мальков сибирского осетра выпустили в Чару

Более 50 тыс. мальков сибирского осетра выпустили в реку Чару в Каларском округе Забайкальского края. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Контроль за выпуском рыбы осуществляли госинспекторы Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, пишет ИА ChitaMedia.

Мальков вырастили в Чите в специальном цехе. Каждая особь проходила тщательный отбор — ее вес не должен был превышать более 1,2 г. К месту выпуска рыбу доставили в самое оптимальное время — в начале июля. Теперь у маленьких осетров будет время адаптироваться и подрасти до необходимых для зимовки размеров.

Выращивание и выпуск мальков проходит в несколько этапов. Первое заселение Чары прошло в 2023 году, тогда в водоем выпустили 14 тыс. особей. В период с 2024-го по 2028 год ежегодно будут выпускаться по 50 тыс. мальков. То есть за шесть лет в северные водоемы Каларского округа выпустят около 300 тыс. особей осетра.