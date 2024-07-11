Почти 53 тыс. человек в Москве прошли полную вакцинацию от клещевого энцефалита
В Москве с начала сезона полный курс вакцинации от клещевого энцефалита прошли почти 53 тыс. человек. Об этом пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по столице сообщила в четверг, 11 июля.
«В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. С 1 января проведена 70 тыс. 701 прививка. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 52 тыс. 816 человек», – цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Это на 15 тыс. вакцинаций больше, чем в 2023 году.
В ведомстве отметили, что случаев энцефалита в столице не зафиксировано.
Ранее, 16 июня, RT сообщал, что опасность укуса клеща сохраняется в июне и июле и начинает уменьшаться вместе с сезонным падением температуры воздуха, но не ранее начала августа.
В свою очередь, эпидемиолог Людмила Карань рассказала о простых правилах, которые помогут защититься от клещей. Среди них — одежда светлых тонов и обработка тела акарицидными средствами строго по инструкции.