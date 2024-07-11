Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
В Москве в ДТП с участием трех автомобилей, предварительно, пострадали четыре человека. Об этом 11 июля сообщил источник «Известий».
Отмечается, что инцидент произошел на Кутузовском проспекте.
Накануне два человека погибли в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5 в Люберцах Московской области, еще двое пострадали. На видео можно заметить разбитые стекла и оторванные части авто. Также на кадрах запечатлены помятые в результате столкновений корпуса машин.