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В США указали на понимание Западом неспособности Зеленского представлять Киев

Риттер: на Западе понимают, что Зеленский не может представлять Киев на переговорах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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На Западе начинают понимать, что президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, не может представлять Киев на переговорах с Москвой. Об этом 11 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Зеленский является препятствием для урегулирования этого конфликта путем переговоров, это всё больше и больше становится ясно на Западе, который не рассматривал [возможность диалога] в прошлом году. Сейчас, я думаю, до них доходит, что Украина не может победить, а Запад не в состоянии обеспечить Украину всем необходимым», — сказал он в беседе с ТАСС, комментируя данные Службы внешней разведки России о поиске США замены украинскому лидеру.

По мнению Риттера, западные страны также осознают, что Россия с каждым днем становится всё сильнее, и вовлечь ее в переговорный процесс необходимо. Зеленский не является подходящим для этого человеком, отметил экс-разведчик. В связи с этим он выразил уверенность, что переговоры о замене нынешнего украинского лидера на Западе уже ведутся.

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Ранее в четверг СВР рассекретила данные, согласно которым США ищут альтернативу Зеленскому на должность президента Украины. Из опубликованного документа следует, что Вашингтон ведет работу с потенциальными кандидатами.

До этого, 14 мая, бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что управление Украиной уже находится в руках главы офиса президента Андрея Ермака. Он отметил, что в настоящее время в руководстве страны не осталось друзей Зеленского, которые были бы обязаны ему своей должностью. При этом благодаря Ермаку во власть попали люди, контролирующие спецслужбы и правоохранительные органы.

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