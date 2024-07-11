Освещение на 180 улицах восстановили в ставропольском Предгорье
Освещение более чем на 180 улицах восстановили в Предгорном округе Ставропольского края. Благоустройство коснулось 24 населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты заменили лампы и установили новые светильники. Всего на выполнение работ было направлено 6,2 млн рублей, средства поступили из местного бюджета.
По словам главы Предгорья Николая Бондаренко, во втором полугодии округу предстоит не менее плодотворная работа. Как отмечает ИА StavropolMedia, всего в 2024 году в муниципалитете планируется привести в порядок освещение более чем на 200 улицах.