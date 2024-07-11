Германия запретила использование в сети 5G технологий китайских Huawei и ZTE

Германия объявила о запрете использовать в своих сетях 5G компоненты и технологии, произведенные китайскими компаниями Huawei и ZTE из соображений безопасности. Об этом 11 июля сообщила газета The New York Times.

«Мы должны снизить риски [нашей] безопасности и <…> избежать зависимости [от китайских продуктов]», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на пресс-конференции в Берлине.

Соглашение с телекоммуникационными компаниями Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica по удалению китайских компонентов из сети 5G будет реализовано в два этапа. Первый предусматривает прекращение их использования к концу 2026 года в основных деталях сетей. К концу 2029 года, на втором этапе, элементы от производителей из КНР уберут из антенн, линий электропередачи и вышек.

Это решение стало кульминацией многолетних дебатов о целесообразности допуска китайских компаний к разработке 5G-сети в стране. Не в последнюю очередь на принятие решения повлияло ухудшение торговых отношений между ЕС и Пекином: в начале июля были подняты европейские таможенные пошлины на электромобили из Китая, потому что этот сбор, как считают в руководстве ЕС, незаконно субсидируется Пекином.

«Мы защищаем нервную систему немецкой экономики, а также коммуникации наших граждан, бизнеса и государства», — объяснила Фезер.



Она добавила, что сети 5G являются частью «критической инфраструктуры» Германии и важны для действия таких секторов, как здравоохранение, транспорт и энергетика.

Издание Handelsblatt еще в марте 2023 года сообщало, что ФРГ намерена отказаться от китайских компонентов в системах 5G, и телекоммуникационным операторам придется демонтировать оборудование из КНР за свой счет.

При этом 28 мая текущего года представители китайской компании BeijinTech рассказали «Известиям», что этот производитель выходит на рынок РФ. BeijinTech специализируется в основном на изготовлении станций 5G и LTE FDD. Последняя — технология четвертого поколения, широко распространенная в России.