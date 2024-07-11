В Красноярске достроят 17-этажный проблемный дом
Строительство одной из старейших проблемных многоэтажек планируют завершить в Красноярске. После окончания работ квартиры выставят на продажу, сообщает ИА KrasnoyarskMedia в четверг, 11 июля.
Речь идет о 17-этажном доме на улице Грунтовой. Для завершения работ нужно закрыть контур «коробки» здания, провести отделочные работы и подключить дом к коммуникациям.
Объект начали возводить еще в 2007 году, однако вскоре застройщик обанкротился. В 2012 году нашелся другой застройщик, однако эта компания также обанкротилась, предварительно взяв с дольщиков дополнительные деньги.
В 2020 году право распоряжаться домом перешло федеральному Фонду развития территорий. Тогда же горожанам и выплатили соответствующие компенсации.
Ранее сообщалось, что в 24 муниципалитетах Красноярского края в 2025 году планируют благоустроить 30 общественных пространств. Эскизы локаций уже обсудила экспертная комиссия.