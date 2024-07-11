Североатлантический альянс стал блоком, который провоцирует войну. Об этом 11 июля заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

«НАТО превратился в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и направляющий доллары военным подрядчикам», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кеннеди-младший также добавил, что после падения Берлинской стены в 1989 году действующему на тот момент президенту США Джорджу Бушу – старшему нужно было заявить, что миссия была выполнена.

Он подчеркнул, что, будучи главой государства, собирается преобразовать альянс. Племянник 35-го главы Соединенных Штатов Джона Кеннеди пообещал сделать организацию мирным блоком, посвященным глобальному разоружению.

4 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал «Известиям», что сейчас у НАТО уже нет никакой законной функции, блок лишь способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики Вашингтона, смысл существования этого альянса сводится к его расширению.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет еще 11 марта предположил, что роль альянса на мировой арене будет всё более ослабевать, НАТО потеряет свою значимость и мир скоро увидит, как он распадется.