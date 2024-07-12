В «Яндекс Картах» изменилось отображение названий населенных пунктов

В «Яндекс Картах» запущено экспериментальное обновление, благодаря которому в русскоязычной версии карт изменилось написание названий населенных пунктов в некоторых странах, где распространены кириллические алфавиты. Там, где раньше показывались варианты написания на русском языке и в оригинале, теперь будет использоваться только русский язык.

Речь идет о тех топонимах, которые похожи и узнаваемы на разных кириллических языках. Разработчики полагают, что нововведение позволит упростить восприятие и изучение карты.

На первом этапе изменения коснутся только русскоязычной версии сервиса и ограниченного количества стран, в их числе Белоруссия и Болгария. В будущем этот список будет пополняться с учетом отзывов пользователей.

«Для российских пользователей топонимы в странах с кириллической письменностью не нуждаются в дублировании на языке оригинала, так как имеют почти идентичное написание. Поэтому мы отказались от них, что улучшило восприятие карты в разных масштабах. Обновление также соответствует принципу транслокальности, которого придерживается наш сервис — мы адаптируемся под особенности использования в каждой стране», — отметили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее «Яндекс Карты» отказались от отображения государственных границ и границ регионов, переориентировавшись на физико-географический формат. На картах появились горы, реки, линии полярных кругов и другие природные объекты.