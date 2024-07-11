В Раменках мужчина выпрыгнул с четвертого этажа из-за пожара в квартире
В квартире на западе столицы произошел пожар. Об этом агентство городских новостей «Москва» сообщает в четверг, 11 июля, со ссылкой на источник.
«В жилом доме во 2-м Мосфильмовском переулке произошел пожар в квартире на четвертом этаже. Площадь возгорания составляет 40 кв. м. Из горящего жилища на землю выпрыгнул мужчина, он пострадал», — рассказал собеседник агентства.
Из квартиры по соседству эвакуировали одного человека. В настоящее время ведется тушение пожара.
Ранее в этот день возгорание произошло в цехе по производству керамических плит в Химках, сообщает 360.ru. Предприятие находится в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. Правоохранители сообщили, что проконтролируют установление причин пожара. По последним данным, пострадавших нет.
На место ЧП было направлено более 97 специалистов и 33 единицы техники, пишет «Москва 24». Позже огонь локализовали на 3 тыс. кв м, передает RT. При этом на площади 1 тыс. кв. м обрушилась кровля здания. Около 14:50 открытое горение было ликвидировано.