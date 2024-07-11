Московский Сабантуй стал лидером событийного туризма

6 июля в музее-заповеднике «Коломенское» в 36-й раз прошел Московский общегородской праздник «Сабантуй-2024». В этом году фестиваль привлек гостей и участников из разных регионов и стран.

Организаторы мероприятия: Правительство Москвы, Правительство Татарстана, Правительство Башкортостана, Татарская национально-культурная автономия города Москвы. Генеральный партнер мероприятия: Татнефть. Информационные партнеры: телеканал МИР, МИЦ «Известия», радиостанция «Восток ФМ», компания «Норд Лайтс».

Открывая праздник, председатель Оргкомитета, заместитель Председателя Совета муфтиев России, председатель Региональной общественной организации – Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов выразил особую благодарность участникам специальной военной операции: «Благодаря нашим бойцам, их мужеству и стойкости, мы можем собраться здесь сегодня. Этим праздником мы всем доказываем, что мы едины, неразделимы. непобедимы».

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков зачитал приветственное слово от мэра столицы Сергея Собянина. В своей речи он отметил: «Из татаро-башкирского Сабантуй давно стал межнациональным праздником. В Москве красочный и душевный Сабантуй собирает тысячи людей. Пусть сегодня он подарит каждому гостю торжества, от мала до велика, добрые яркие эмоции».

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников призвал присутствующих поддерживать сложившуюся уже традицию: «В тридцать шестой раз московский Сабантуй широко распахивает двери, чтобы принять всех желающих. Он дает нам возможность познакомиться с культурой, бытом, обычаями и народными промыслами Татарстана и Башкирии. Москва — многонациональный и многоконфессиональный мегаполис. Так давайте через год встретимся снова на этом фестивале дружбы».

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил гостей праздника и поблагодарил организаторов от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова, а от себя добавил: «Сабантуй – это праздник, идущий из глубины веков, издревле чествующий тружеников села. Он собирал всех на праздничном майдане и объединял наши народы».

Все выступающие отмечали особую важность проведения такого праздника в столице России для сохранения многонационального мира и единства народов.

«Здесь, на московской благодатной земле, каждый год проходит наш межнациональный Сабантуй, который олицетворяет дружбу, единство, почитание старших и поддержку тех традиций, которые испокон веков у башкир и татар были, есть и остаются. Сегодня, когда идет СВО, народы Российской Федерации стали еще более едиными. Устраивая Сабантуй, мы показываем, что мы вместе и будем бороться за наши ценности, за нашу великую страну – Россию», — подчеркнул премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров.

Патриотическое настроение праздника отразилось и на многочисленных тематических площадках в Коломенском. Так в башкирской деревне для экспозиции, посвященной участникам специальной военной операции, отвели отдельную юрту. Портреты защитников встречали гостей в молодежном шатре Автономии татар Москвы. А самих героев, уроженцев республик, можно было увидеть среди почетных гостей.

Особое внимание посетителей привлекла акция «Мы едины». Все желающие могли написать письмо на фронт и присоединиться к плетению маскировочных сетей. Трогательные слова в поддержку защитников писали и взрослые, и дети, а те, кто еще в силу возраста не владеет грамотой, оставляли свои рисунки. Более тысячи писем будет передано активистами Автономии татар Москвы участникам СВО.

На тематических пространствах Сабантуя посетители могли научиться плести башкирские шали, ткать цветастые ковры и работать с войлоком. С традиционными ремеслам тюркских народов знакомили гостей в башкирских юртах, татарской избе XIX века и многонациональных шатрах «Улицы добрых соседей», где работали стенды общественных организаций кыргызов, казахов, узбеков, чувашей. Была открыта отдельная площадка, посвященная культуре и быту народов Дагестана.

Сабантуй — праздник семейный, и именно на семейных ценностях был сделан акцент в нынешнем году. На мероприятии занятия по душе нашлись и для тех, кто уже обрел семейное счастье, и для тех, кто еще находится в поиске. По старой традиции многие люди приезжают на Сабантуй в надежде познакомиться со своей второй половиной.

Послушать лекции о гармонии в семье, воспитании детей в духе традиционных ценностей можно было на площадке Духовного управления мусульман Москвы. Там же можно было отправить открытку родным в любой уголок страны, приняв участие в акции «Письмо домой» от Почты России.

На площадке телеканала МИР тоже было по-семейному уютно. Фотозона с национальными костюмами, тематические мастер-классы, конкурсы и концертная программа пришлись по душе гостям.

Многочисленные активности Детского Сабантуя раскинулись по всей территории фестиваля. Юным участникам были рады везде: они прыгали в мешках, теряя на ходу свои богато расшитые тюбетейки, сражались подушками, мастерили кукол, участвовали в увлекательных мастер-классах и викторинах. Для любителей тихого отдыха тоже нашлось занятие. Дети с восторгом встретили мультяшного героя проекта «Учим татарский с Ак Буре» – милого белого волчонка, в играх с которым легко познавать мир татарского языка.

Идея праздника без западной музыки пришлась по вкусу и молодежи, которая после завершения основных мероприятий в Коломенском отправилась на безалкогольный «Ночной Сабантуй».

Фестиваль в «Коломенском» традиционно был насыщен спортивными активностями и состязаниями на ловкость, силу и сноровку, а на соревнованиях по мас-реслингу разыграли два чемпионских пояса. Победители в традиционной гребной регате и конном сабантуе, которые завершились накануне, также были награждены в Коломенском. На Кубке мира по поясной борьбе корэш, который проходил на площадке Московского Сабантуя, выступили участники из 15 стран, в том числе из Гвинеи, Конго и Ирана. Победителем в абсолютной весовой категории и обладателем автомобиля — подарка от раиса Республики Татарстан — стал Ранис Гилязетдинов из Набережных Челнов.

Яркая концертная программа с участием популярных исполнителей из Москвы, Татарстана, Башкортостана и других регионов страны была представлена на главной сцене мероприятия. В этом году на Сабантуе звучали песни исключительно отечественных исполнителей. Хедлайнером вечерней программы стал мультинструменталист Зайнетдин.

Сабантуй давно уже перестал быть исключительно татаро-башкирским праздником и получил статус одного из самых важных межнациональных событий столицы.

«Это настоящий праздник народов Москвы. К нам идут буквально сотни тысяч людей разных национальностей», — отметил Фарит Фарисов.

Столичный Сабантуй стал одним из уверенных лидеров событийного туризма. На этот традиционный летний фестиваль теперь приезжают не только из других регионов, но и из разных стан и даже с других континентов. В очередной раз московский Сабантуй доказал свою востребованность и важную роль в объединении разных народов и культур.