В Венгрии выступили против превращение НАТО в антикитайский блок
Венгрия не превращения НАТО в антикитайский блок и не поддержит альянс в этом, заявил 11 июля министр иностранных дел страны Петер Сийярто на полях саммита блока в Вашингтоне.
«НАТО — это оборонный альянс. <...> Мы не можем превратить его в антикитайский блок», — приводит агентство Reuters его комментарий журналистам на тему усиления активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В ходе той же трансляции Сийярто заявил, что принятие Украины в Североатлантический альянс не укрепит, а ослабит единство объединения из-за разных позиций на этот счет.
Накануне, 10 июля, в итоговой декларации саммита НАТО альянс открыто обвинил Китай в вызове интересам Европы. Представительство КНР при Евросоюзе осудило данные формулировки как полные лжи и подчеркнуло, что Пекин решительно выступает против всех выдвигаемых подозрений. Также китайская сторона призвала НАТО придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации в Североатлантическом регионе, не нарушая мир и стабильность в АТР.
До этого, 9 июля, китайская газета Global Times указала на то, что НАТО пытается создавать конфликты и нестабильность в мире, в том числе в АТР, но сталкивается с собственной разобщенностью. Издание напомнило о динамичном развитии Азии благодаря сложившемуся там миру и стабильности, из-за чего многие государства региона не желают видеть там альянс с его стремлением насаждать конфликтную обстановку.