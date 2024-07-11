Спрос на услуги по перевозке автомобилей вырос на 42%
За первое полугодие 2024 года спрос на услуги по перевозке авто из-за границы и по РФ вырос на 42%. При этом повышенный интерес привел к увеличению объема предложений, сообщает телеканал «Известия». Количество исполнителей также увеличилось на 33%. Эксперты объяснили рост увеличения рынка легковых машин активным развитием сервисов доставки. Стоит отметить, что некоторые маркетплейсы стали заниматься продажей автомобилей. За шесть месяцев 2024 года в Россию импортировали 408,5 тыс. новых авто. С 2023 года показатель увеличился более чем на 79%.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.