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Эксперт объяснил передачу украинскими военными РФ координат бункера с генералами

Эксперт Матвийчук: ВСУ навели ВС РФ на бункер с генералами из-за недовольства
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Эпизоды, когда украинские солдаты передают российским данные о передвижении западной техники и другую важную информацию, участились. Об этом военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в четверг, 11 июля, прокомментировав сообщения о решении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) передать России координаты бункера с генералами.

«На Украине медленно, но всё же ширится движение сопротивления против власти. Знаю достоверно, что многие солдаты на передовой сообщают нашим солдатам данные о перемещении западной техники. Есть также и движение партизан, которые сотрудничают с нашими военными. Кроме того, есть информация и о росте недовольства среди офицеров», — объяснил полковник в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, недовольство офицеров связано в том числе с действиями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Тут и желание прекратить конфликт, и стремление привлечь к ответственности людей, ответственных за смерть их товарищей», — сказал эксперт.

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Ранее в этот день военкор телеканала «Царьград» Андрей Ревнивцев высказал мнение, что координаты бункера с находившимися в нем высокопоставленными украинскими офицерами могли передать Вооруженным силам России (ВС РФ) бойцы ВСУ, передает ИА «Регнум».

По его словам, координаты уничтоженного ракетой «Кинжал» командного пункта бункерного типа с высокопоставленными офицерами ВСУ в Кривом Роге и время, когда они там соберутся, могли передать украинские бойцы, сообщается на сайте kp.ru.

Военкор уточнил, что у военных ВСУ имеются большие претензии к своему командованию или же они могли это сделать за гонорар.

Официального подтверждения этой информации нет, уточняет 360.ru.

Ранее, 9 июля, ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командного состава украинской армии, передает RT.

Помимо этого, были уничтожены четыре пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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