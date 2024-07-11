В России предлагают запретить курение на остановках и у магазинов
В РФ могут запретить курение вблизи остановок и магазинов. Речь идет также об организациях, расположенных в 5 м от жилых многоквартирных домов, сообщает телеканал «Известия». Законопроект внесут в нижнюю палату парламента 11 июля. Сейчас нельзя курить на станциях метрополитена, в помещениях аэропортов и вокзалов. В том числе запрет касается лифтов, АЗС и детских площадок. За нарушение предусмотрен штраф, он составляет от 500 рублей до 3 тыс.
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