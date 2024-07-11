Росфинмониторинг: Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов

Вдову блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлию Навальную включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась 11 июля на сайте ведомства.

«Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 года рождения, город Москва», — указано в обновленном перечне.

Она была включена в подраздел физлиц национальной части списка под номером 9480.

Ранее, 9 июля, Басманный суд столицы заочно арестовал Навальную на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Сообщалось, что она скрылась от органов предварительного следствия и объявлена в розыск.

До этого, в мае, Навальная выступала на YouTube с дискредитирующими образ армии России высказываниями. Они попадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и или войска национальной гвардии РФ»).