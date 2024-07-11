В Великобритании на мосту Клифтон нашли человеческие останки в чемоданах
На подвесном мосту Клифтон в британском городе Бристоль нашли два чемодана, предположительно, с человеческими останками. Об этом 11 июля сообщает Reuters.
В полиции уточнили, что получили информацию о человеке, который вел себя странно, он находился с чемоданами на мосту ближе к ночи 10 июля. Когда правоохранители прибыли на место, неизвестный уже скрылся. Чемоданы были найдены неподалеку друг от друга. Предположительно, в них находились человеческие останки.
«Это очень тревожный инцидент, и я полностью осознаю, какую обеспокоенность он вызовет», — заявил главный инспектор Викс Хейворд-Мелен.
Он добавил, что первоочередная задача полиции — найти человека, который отнес чемоданы на мост, опознать погибших и сообщить об этом их ближайшим родственникам.
Полиция опросила водителя такси. В настоящее время движение на мосту перекрыто.
Ранее, 8 июля, телеканал BBC сообщил, что мумифицированные останки американца были найдены во льду спустя 22 года после того, как он пропал без вести. 59-летний Уильям Стэмпфл в июне 2002 года совершал восхождения на гору Уараскан, самую высокую вершину Перу, вместе с группой альпинистов. Во время похода группу накрыла лавина, и он не смог выбраться. Его тело нашли в результате таяния льда.