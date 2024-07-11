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Премьер Словакии Фицо выступил категорически против вступления Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Словакия выступает категорически против вступления Украины в НАТО, партия правящей коалиции страны «Направление — социальная демократия» будет всячески противостоять этому. Об этом 11 июля заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

«Если нам нужно повторять, как попугаи, то, что хотят другие и что резко контрастирует с интересами нашего государства, то я заранее говорю, что наши депутаты в Европарламенте предпочли бы остаться вне любых альянсов из-за этих разногласий», — сказал он. Видео с его высказыванием опубликовало агентство Reuters.

Фицо отметил, что его однопартийцы не разделяют взгляды большинства в Европейском парламенте. Премьер-министр Словакии уточнил, что предпочтет оставаться независимым от других партий, которые имеют иное мнение насчет украинского конфликта.

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Накануне, 10 июля, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав альянса, является преждевременным.

Тогда же политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с «Известиями», что Североатлантический альянс не примет Киев, а все заявления о перспективах вступления страны в блок делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

9 июля подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен подчеркнул, что план украинского президента Владимира Зеленского по вступлению страны в блок нереалистичен, государство никогда не вступит в альянс.

Ранее, 4 июня, американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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