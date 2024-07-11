Контракты с Минобороны с начала года заключили около 190 тыс. россиян

Примерно 190 тыс. россиян подписали контракты с Минобороны РФ с начала 2024 года, в сутки на службу отбирается около 1 тыс. человек. Об этом 11 июля сообщили в российском военном ведомстве.

«С начала года порядка 190 тыс. россиян заключили контракты с Минобороны РФ. Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около 1 тыс. человек в сутки», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Таким образом, выполняется задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев, поставленная президентом России Владимиром Путиным.

В военном ведомстве рассказали, что прием граждан ведется в Москве и других регионах РФ. В столице работает единый пункт отбора, в котором более 100 сотрудников разной специализации — от представителей Минобороны до юристов и врачей. Прием проводится по принципу «одного окна»: у граждан проверяют документы, потом добровольцы заполняют анкеты и получают талоны на профессиональный психологический отбор и медосмотр.

Пункт отбора имеет всех необходимых специалистов, у которых есть доступ к электронным медкнижкам кандидатов. После обследований приемная комиссия окончательно решает, сможет ли доброволец проходить военную службу.

После заключения контракта граждан доставляют в учебные центры Минобороны РФ, где их полностью обеспечивают экипировкой и обмундированием и проводят интенсивную огневую, инженерную, тактическую, разведывательную и другую подготовку.

Ранее, 7 июня, Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в военкоматах ежедневно идет активный прием желающих заключить контракт с Минобороны России. За 2023 год, по словам президента, более 300 тыс. мужчин вступили таким способом в ряды Вооруженных сил РФ.

В российском военном ведомстве 4 апреля сообщили, что в Приморье, Подмосковье и Санкт-Петербурге увеличилось количество желающих заключить контракт на военную службу. Во Владивостоке за полторы недели было набрано более 500 контрактников, в Московской области за тот же период — свыше 800, а в Санкт-Петербурге число таких новобранцев за такой же срок превысило 450 человек.