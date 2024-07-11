На Украине заочно вынесли приговор координатору николаевского подполья
На Украине суд заочно вынес приговор координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву. Об этом 11 июля сообщила Служба безопасности страны в Telegram-канале.
«По материалам СБУ суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметило ведомство в Telegram-канале.
Лебедева признали виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания координатора.
В СБУ также обвинили мужчину в распространении «фейков о ситуации на фронте, в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак», уточнила «Газета.Ru».
21 июня СБУ возбудила уголовное дело против актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в российском сериале «Универ». На Украине Гогунскому вменяют поддержку действий России, 45-летнему артисту инкриминируют три статьи.
Совокупно по ним предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в украинский суд. Гогунский является уроженцем Кременчуга, проживает в России.