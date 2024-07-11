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На Украине заочно вынесли приговор координатору николаевского подполья

СБУ: суд назначил подпольщику Лебедеву 15 лет лишения свободы
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Фото: соцсети
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На Украине суд заочно вынес приговор координатору николаевского подполья Сергею Лебедеву. Об этом 11 июля сообщила Служба безопасности страны в Telegram-канале.

«По материалам СБУ суд назначил Лебедеву 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Лебедева признали виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Срок отбывания наказания будет исчисляться с даты фактического задержания координатора.

В СБУ также обвинили мужчину в распространении «фейков о ситуации на фронте, в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак», уточнила «Газета.Ru».

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